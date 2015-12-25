Ерохин: «За травму в отпуске могут на половину месячной зарплаты оштрафовать»

Полузащитник «Урала« Александр Ерохин рассказал об ограничениях, с которыми он столкнулся в клубе из Екатеринбурга.

«Вообще, запрещено заниматься какими-либо экстремальными видами спорта: горными лыжами, парашютом. Я-то люблю кататься на сноуборде, а сейчас приходится себя в этом ограничивать. Раньше мог зимой съездить в Горный Алтай покататься, сейчас же если и едем, то друзья катаются, а я только со стороны наблюдаю. Если в отпуске травму получишь, то могут и на половину месячной зарплаты оштрафовать», – признался Ерохин.

В текущем сезоне Ерохин провел в составе «Урала» в Премьер-лиге 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.