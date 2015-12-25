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    • Метшин: «Зимой «Рубин» должен приобрести четыре-пять хороших игроков»

    Метшин: «Зимой «Рубин» должен приобрести четыре-пять хороших игроков»

    Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин считает, что в 100-летнему юбилею Татарстана клуб должен добыть победу в Лиге Европы.

    «Если мы хотим всегда быть представлены в числе лучших команд России и Европы, и через это заявлять, в частности, о возможностях и амбициях Татарстана, то для этого нужна пятилетняя программа действий. Через пять лет мы будем отмечать юбилей республики, хорошо бы отметить 100-летие Татарстана победой «Рубина» в Лиге Европы.

    Я и с Эльмиром Набиуллиным говорю об этом: «Тебе 20 лет и наша с тобой задача выиграть Лигу Европы, и ты должен играть в звездном составе, когда мы это сделаем. А потом в 25-летнем возрасте, в расцвете, езжай в «Реал», «Барселону», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» — куда хочешь. И вот наша задача — вырастить своего игрока, чтобы потом он защищал честь Казани и честь страны в сборной. Это будет наш Федор Шаляпин на футбольном поле.

    Что качается трансферов, то у нас есть необходимость в усилении всей центральной линии: центральный защитник, опорный полузащитник, плеймейкер, нападающий. То есть без новых футболистов мы просто не обойдемся. В зимнее трансферное окно мы должны приобрести четыре-пять хороших игроков. В идеале − чем больше, тем лучше», – признался Метшин.

    В текущем сезоне «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после 18 матчей. На счету казанцев 20 очков.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.12.2015 10:15
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