Агент Бенитеса опроверг информацию о его увольнении

Агент Мануэль Гарсия Килон, который представляет интересы нынешнего главного тренера «Реала« Рафаэля Бенитеса, уверен, что его клиент не будет уволен в ближайшее время.

«Будет ли Бенитес руководить командой в матче с «Реал Сосьедад»? Руководство не говорило нам обратного. Нет оснований думать, что его не будет скамейке», – заявил агент.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Реал» получит нового тренера к матчу 17-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад», которая пройдет 30 декабря.