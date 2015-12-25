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    Галицкий: «Нас все время хотят стравить с «Кубанью»

    Владелец «Краснодара« Сергей Галицкий рассказал подробности о переходе Шарля Каборе из стана «Кубани».

    «По отношению к «Кубани» «Краснодар» никогда не будет вести операций. Нас все время хотят немного стравить, но с нашей стороны есть только уважение к бренду, истории «Кубани». И благодарность за то, что играем на ее стадионе.

    По Каборе поступило предложение взять его в аренду с возможностью выкупа. Мы не торговались, понимая ситуацию. Каборе нам всегда нравился. Возможно, «Кубани» было нелегко обеспечивать его зарплату, и это сказывалось на мотивации игрока. Поэтому предложение было принято.

    Предложение по нему поступило в последний момент. Насколько я понимаю, Каборе поначалу хотел уходить в другие клубы. Мы вообще никогда не ведем переговоров под столом, а по отношению к землякам и соседям особенно щепетильны», – заявил Галицкий.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2015 07:39
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