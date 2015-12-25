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  • Червиченко: «Большинство клубов откажется от услуг Широкова»

Червиченко: «Большинство клубов откажется от услуг Широкова»

25 декабря 2015, 06:37
6

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что вряд ли Роман Широков легко найдет себе вариант для продолжения карьеры.

«Широков же не самый простой человек. Не все могут вытерпеть его комментарии, его мнения. У руководителя клуба, у тренера есть понимание, что может возникнуть какое-то противостояние. Расшатывание клубной обстановки. На мой взгляд, это тоже важно. Так что не думаю, что так много клубов, которые готовы это вытерпеть и при этом удовлетворить его запросы.

Где-то на этой позиции футболист уже есть. В одном клубе такого же уровня, в другом – похуже, но уже приигран. Где гарантии, что, переходя в какую-то команду, Широков будет играть так же ярко, как он играл до этого? А вопрос финансовый немаловажен, особенно в связи с нынешней экономической ситуацией. Широков недешево обойдется. В сопоставлении выгод и затрат, я думаю, большинство клубов откажется от его услуг», - рассказал Червиченко.

Стоит напомнить, что Широков имеет конфликт с руководством «Спартака» из-за контрактных споров.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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Тазит
1451021541
согласен...
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MirOb1
1451023087
Широкову надо перейти в Терек. И заплатят хорошо и воспитают по "чеченски"!!!
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Aztec58
1451030507
Всё решает Минасов, по-армянски, ага.
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FanatSerj
1451035686
Ох уж и до выцеживаются Широков с Денисовым, в разрезе клубов абсолютно пофиг на них, а вот за сборную на Евро будет обидно, если Денисова еще с горем пополам найдется замена, а вот Широкого Мамаев хреновасто заменяет и вариантов нет совсем, не говоря что эти варианты надо наигрывать. Проcрем очередной мундиаль как ни странно из за лимита, который делать из паспортистов королей, которым ноги надо целовать чтобы они вздумали пробежаться пару километров по полю.
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Zeff
1451036670
А пострадает сборная. Лёня чеши репу!
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Недовольный
1451050353
Надеюсь этой отстой не попадет в состав сборной на Евро,и шансы выйти из группы возрастут в разы.В бомжатник его отдайте,они любят отсойных говорливых игроков за большие бабки прикупить=)
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