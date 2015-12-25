Червиченко: «Большинство клубов откажется от услуг Широкова»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что вряд ли Роман Широков легко найдет себе вариант для продолжения карьеры.

«Широков же не самый простой человек. Не все могут вытерпеть его комментарии, его мнения. У руководителя клуба, у тренера есть понимание, что может возникнуть какое-то противостояние. Расшатывание клубной обстановки. На мой взгляд, это тоже важно. Так что не думаю, что так много клубов, которые готовы это вытерпеть и при этом удовлетворить его запросы.

Где-то на этой позиции футболист уже есть. В одном клубе такого же уровня, в другом – похуже, но уже приигран. Где гарантии, что, переходя в какую-то команду, Широков будет играть так же ярко, как он играл до этого? А вопрос финансовый немаловажен, особенно в связи с нынешней экономической ситуацией. Широков недешево обойдется. В сопоставлении выгод и затрат, я думаю, большинство клубов откажется от его услуг», - рассказал Червиченко.

Стоит напомнить, что Широков имеет конфликт с руководством «Спартака» из-за контрактных споров.