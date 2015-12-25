Галицкий: «Мы благодарны Широкову, но пришло время двигаться дальше»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал возможность возвращения в клуб полузащитника «Спартака» Романа Широкова.

«У нас достаточно укомплектованная команда. Роман решил вернуться в «Спартак», мы благодарны ему за период, проведенный в «Краснодаре», за помощь нам своим авторитетом, уровнем, классом. Но пришло время двигаться дальше. Будем рассчитывать на имеющихся футболистов. Мы не можем все время брать людей в аренду и тем самым демотивировать игроков на контрактах», – сказал Галицкий.