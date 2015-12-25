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    • Галицкий: «Мы благодарны Широкову, но пришло время двигаться дальше»

    Галицкий: «Мы благодарны Широкову, но пришло время двигаться дальше»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал возможность возвращения в клуб полузащитника «Спартака» Романа Широкова.

    «У нас достаточно укомплектованная команда. Роман решил вернуться в «Спартак», мы благодарны ему за период, проведенный в «Краснодаре», за помощь нам своим авторитетом, уровнем, классом. Но пришло время двигаться дальше. Будем рассчитывать на имеющихся футболистов. Мы не можем все время брать людей в аренду и тем самым демотивировать игроков на контрактах», – сказал Галицкий.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2015 01:35
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    Комментарии (2)
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    kurilov
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    Слабые стороны Краснодара-Кононов,крайнме защитни, Гаинский и Каборе. Я бы с этой командой Россию и Лигу Евро-легко.Запомни, они тебя подведут,лучше меня футбол н икто не знает.Чмтайге чаще комментарии и Вы всё поймёте.С уважением и до встркчи,Геннадий. P.S. 2ой тайм с Кубанью-!!!!!!!!!!!!!
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