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    Халк: «Мы понимаем, что можем выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий "Зенита" Халк оценил турнирные перспективы команды в Лиге чемпионов.

    "Все мы знаем, что выиграть Лигу чемпионов трудно, особенно играя против "ПСЖ", "Барселоны", "Баварии", "Манчестер Сити", но мы также понимаем, что это возможно. Мы хотим продвигаться вперед шаг за шагом и, кто знает, может быть, дойти до финала. Уверен, что это возможно. На групповом этапе мы одержали пять побед подряд, установив клубный рекорд, и заняли в группе первое место. Команда играет очень хорошо, а что касается меня, то нынешний сезон – лучший в моей карьере в "Зените". Все это заставляет нас верить в то, что нет ничего невозможного. Мы можем пройти очень далеко", – считает Халк.

    Источник: Globo

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    25.12.2015 01:27
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    Комментарии (9)
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    Zeff
    1450998340
    Бавария вас удивит.
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    Недовольный
    1450999915
    ахахахаха,бомжеград делает из людей отсталых=)ЛЧ этот шлакоклуб выиграть собрался,просто кора)))))Откуда тебе знать как сложно играть против грандов если вы в этой ЛЧ ни с одним из грандом не играли?Опять бля про клубный рекорд какой-то,днища всегда горды победами над себе подобными?Ваше место даже не ЛЕ
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    Marchen
    1451027189
    спустите его не землю
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    Sanches65
    1451033181
    Купить наверное, а не выиграть.
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    апоголлл
    1451037391
    охренел что-ли совсем от российского футбола.иль подсел на что-то.
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    neveldomha
    1451039308
    Эххххх Халкуша нам ли быть в печали!
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    narkozanos
    1451041641
    Ну, это он конечно загнул,слишком хорошее настроение,после группового этапа,это и понятно....Но зачем гадостей сток в комментах писать?не забывайте,что кубок УЕФА 2:0 финал был,а затем Суперкубок УЕФА у МЮ (2:1),и то,МЮ ток на 73 мин что то смогли сделать.а теперь подумайте о своих конях,паровозах и мясе(ток не в СССР о мясе),а то эта песня затянется,мы уже не там.
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    @lexis123
    1451046233
    Понимать все понимают. Даже ЦСКА который вылетел.
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    ologreds
    1694996531
    numo452992
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