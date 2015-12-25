Халк: «Мы понимаем, что можем выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий "Зенита" Халк оценил турнирные перспективы команды в Лиге чемпионов.

"Все мы знаем, что выиграть Лигу чемпионов трудно, особенно играя против "ПСЖ", "Барселоны", "Баварии", "Манчестер Сити", но мы также понимаем, что это возможно. Мы хотим продвигаться вперед шаг за шагом и, кто знает, может быть, дойти до финала. Уверен, что это возможно. На групповом этапе мы одержали пять побед подряд, установив клубный рекорд, и заняли в группе первое место. Команда играет очень хорошо, а что касается меня, то нынешний сезон – лучший в моей карьере в "Зените". Все это заставляет нас верить в то, что нет ничего невозможного. Мы можем пройти очень далеко", – считает Халк.