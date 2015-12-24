Ван Гаал: «После трех поражений подряд мы обязаны обыграть «Сток», но это будет непросто»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Стока».

«Мы проиграли три матча подряд, и теперь нам необходима победа, поэтому мы обязаны обыграть «Сток». Это будет непросто, но мы сконцентрированы на достижении этой цели. «Сток» уже обыграл «Манчестер Сити», и этот результат говорит сам за себя. Нелегко показывать хороший футбол, когда этому мешают разнообразные обстоятельства. И все же мы должны справиться со всеми препятствиями, сосредоточиться на игре и выйти из нее победителями», – сказал ван Гаал.

Матч «Сток» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу 26 декабря. Начало – в 15.45.