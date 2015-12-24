Клопп: «В Англии слишком много игр – это не ведет к успеху»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что в Англии команды вынуждены играть слишком много матчей.

«Здесь слишком много игр – это точно. Много турниров, а перерыва нет, и такой путь не приводит к успеху. Все хотят, чтобы Ходжсон привел сборную Англии к чемпионству, и в этой команде действительно собраны очень хорошие футболисты. Однако у них нет ни одного перерыва на протяжении всего года, а у других он есть. Можно побеждать и в таких условиях, но это усложняет задачу. Английские клубы не добивались успехов в последние годы, и на это есть причины. Здесь слишком много внутренних турниров», – считает Клопп.