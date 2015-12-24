Дзюба: «Новый год для русских ближе, чем Рождество»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник команды Данни ответили на вопросы о новогодних праздниках и связанных с ними предпочтениях.

«Рождество или Новый год? Новый год, потому что это ближе нам, русским. Дед Мороз, атмосфера – это семейный праздник, и вообще хочется повзрывать фейерверки. Поэтому Новый год. На Мальдивах или в Лапландии? В Лапландии. Мы любим снег и этот антураж. Новый год без снега – это уже не зима. «Один дома» или «Ирония судьбы»? По-любому «Один дома». Это топ-фильм. Я смотрел каждую часть раз по шесть-семь. Это классика. Особенно эти два бандита… Это что-то нереальное», – сказал Дзюба.