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    Дзюба: «Новый год для русских ближе, чем Рождество»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник команды Данни ответили на вопросы о новогодних праздниках и связанных с ними предпочтениях.

    «Рождество или Новый год? Новый год, потому что это ближе нам, русским. Дед Мороз, атмосфера – это семейный праздник, и вообще хочется повзрывать фейерверки. Поэтому Новый год. На Мальдивах или в Лапландии? В Лапландии. Мы любим снег и этот антураж. Новый год без снега – это уже не зима. «Один дома» или «Ирония судьбы»? По-любому «Один дома». Это топ-фильм. Я смотрел каждую часть раз по шесть-семь. Это классика. Особенно эти два бандита… Это что-то нереальное», – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.12.2015 20:21
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    Комментарии (8)
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    Aztec58
    1450982016
    Маленький невежественный (поверьте, это не оскорбление) Дзюбиньо.
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    ZENIT GOAL
    1450984050
    Новый год русским ближе,Дед Мороз...Но вот,почему-то, никого не смущают эти глупые колпаки ни разу не русского Санта-Клауса,которые у нас напяливают миллионы людей,да раскрасят ведь ещё во все цвета радуги(как тут - в синий,например).
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    VVM1964
    1450987284
    ФИЛЬМ НЕ ПЛОХОЙ , НО СМОТРЕТЬ ШЕСТЬ - СЕМЬ РАЗ . НЕ ПЕРЕБОР ? ФИЛЬМ - ТО ДЕТСКИЙ . ВИДИМО ДЕТСТВА НЕ БЫЛО , БЫЛИ ТРЕНИРОВКИ . ПОРА НАВЕРСТЫВАТЬ .
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    GoldPlayFIFARus9
    1450992648
    А до этого на эту же тематику отвечали Семак с Боашем. Или сюда лепят всё что по кайфу?
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    андрей андреев
    1451040972
    Не требуйте от футболистов(спортсменов) знаний
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    nim-
    1451074277
    Вечно всем надо до незначительных мелочей доебаться. (это я про предыдущих ораторов)
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    ologreds
    1694996533
    numo452966
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