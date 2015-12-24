Анри: «Моуринью является идеальной кандидатурой на пост наставника «МЮ»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью идеально подходит «Манчестер Юнайтед».

«Моуринью является идеальной кандидатурой на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». У «МЮ» проблема с реализацией моментов, а португалец выиграл чемпионат Испании с «Реалом», забив больше, чем «Барселона».

Кроме того, если вспомнить его первый период работы в «Челси», то он грамотно использовал на флангах Арьена Роббена и Дамьена Даффа, а Эйдур Гудьонсен поддерживал Дидье Дрогба. Тогда тоже не было проблем с голами», – сказал Анри.