Ахметов: «Мечтаю о возвращении «Шахтера» в Донецк больше, чем о победе в Лиге чемпионов»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов остался доволен игрой своей команды, но мечтает о возвращении в Донецк.

Этот год для «Шахтера» стал годом испытаний. Весь год команда вынуждена была домашние матчи проводить на выезде, вдали от дома и «Донбасс Арены». Несмотря на это, второе место для нас – поражение, и цель остается неизменной – только чемпионство.



Мне часто задавали вопрос: «Какая судьба ждет «Шахтер» в это сложное время?» И я отвечал всем только одно: «Шахтер» может проиграть, но не сдаться». Несмотря на трудности, мы будем бороться за все основные трофеи. И в этом меня поддерживает вся наша футбольная семья.

Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу, футболистам, сотрудникам клуба за то, что мы не опустили руки. За то, что мы не сдаемся, за то, что сражаемся до последнего, а все это мы делаем для наших болельщиков.



В этом сезоне, безусловно, порадовали молодые игроки, воспитанники нашей академии. Они уверенно постучали в дверь основного состава команды. Пример тому – выход в финал Юношеской лиги УЕФА.



Убежден, эти парни со временем станут лицом нашей команды и будут достойно представлять клуб как в национальном первенстве, так и на европейской арене. Когда-то я мечтал выиграть чемпионат. Мы их выиграли девять. Затем я мечтал выиграть Кубок УЕФА. И его мы выиграли тоже.

Сейчас самая большая моя мечта — даже больше, чем выиграть Лигу чемпионов, — вернуться в Донецк, вернуться на «Донбасс Арену». Чтобы в Донбассе наступили мир и стабильность, чтоб наши болельщики снова собрались на «Донбасс Арене», а «Шахтер» демонстрировал красивый, вкусный футбол при поддержке родных трибун», – рассказал Ахметов.