Директор базы «Шахтера»: «Вид тренировочных полей и всей территории оставили на сердце глубокую рану»

Директор департамента спортивных сооружений донецкого «Шахтера» Юрий Такташев рассказал, как тяжело ему было видеть состояние тренировочной базы клуба «Кирша» в Донецкой области.

«СТБ «Кирша» за год пережила ряд обстрелов, горел жилой корпус основной команды, повреждены другие здания и технические сооружения, тренировочные поля. Но, слава богу, никто из сотрудников не пострадал. Благодаря людям, которые остались, кто в тех условиях тушил пожары, база функционирует.

К сожалению, за последний год мне только два раза довелось побывать на базе. И те чувства, которые я испытал, передать и описать невозможно.

Запах гари в корпусе, вид тренировочных полей и всей территории оставили на сердце глубокую рану, которая постоянно болит», – сказал Такташев.