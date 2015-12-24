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    • Директор базы «Шахтера»: «Вид тренировочных полей и всей территории оставили на сердце глубокую рану»

    Директор базы «Шахтера»: «Вид тренировочных полей и всей территории оставили на сердце глубокую рану»

    Директор департамента спортивных сооружений донецкого «Шахтера» Юрий Такташев рассказал, как тяжело ему было видеть состояние тренировочной базы клуба «Кирша» в Донецкой области.

    «СТБ «Кирша» за год пережила ряд обстрелов, горел жилой корпус основной команды, повреждены другие здания и технические сооружения, тренировочные поля. Но, слава богу, никто из сотрудников не пострадал. Благодаря людям, которые остались, кто в тех условиях тушил пожары, база функционирует.

    К сожалению, за последний год мне только два раза довелось побывать на базе. И те чувства, которые я испытал, передать и описать невозможно.

    Запах гари в корпусе, вид тренировочных полей и всей территории оставили на сердце глубокую рану, которая постоянно болит», – сказал Такташев.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    24.12.2015 08:21
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450958977
    Оставайся, восстанавливай!
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    Dos_Santos
    1450963086
    Блин, жалко клуб конечно
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    ologreds
    1694996535
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