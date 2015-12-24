Попов требует от «Кубани» 600 тысяч

Болгарский полузащитник московского «Спартака« Ивелин Попов намерен получить 600 тысяч долларов от своего бывшего клуба краснодарской «Кубани«.

«Перед тем как Ивелин заключил соглашение о разрыве контракта с «Кубанью», было подписано дополнительное соглашение, по условиям которого клуб обязуется выплатить игроку процент от суммы, полученной за продажу футболиста. Практика заключения такого рода соглашений распространена как в мировом футболе, так и в российском. Клубы серьезно зарабатывают на такого рода сделках. Теперь руководство «Кубани» отказывается выплачивать игроку полагающуюся компенсацию. Если данная сумма не будет выплачена, это сильно ударит по другим игрокам лиги, которые не смогут получить честно заработанные деньги.

Структура, подконтрольная главному акционеру «Кубани» Олегу Мкртчану, пытается придумать недобросовестный юридический алгоритм, чтобы избежать рассмотрения дела в органах футбольного правосудия. Пока дело проходит в арбитражном суде Краснодарского края, а не ФИФА или РФС. Этот факт создает очень опасный прецедент, и теперь высококлассные иностранные игроки будут ехать в наш чемпионат с еще большей опаской. Пусть все клубы РФПЛ скажут за это «Спасибо» бизнесмену Мкртчану», – сказал адвокат Попова Сергей Пронкин.

Напомним, что 28-летний Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» прошлым летом за 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне Попов провел 19 матчей за «Спартак», забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.