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    • Англичане намерены доказать правомерность засчитывания гола в финале ЧМ-1966

    Англичане намерены доказать правомерность засчитывания гола в финале ЧМ-1966

    Крупнейший английский спортивный телеканал Sky Sports в ближайшее время представит масштабный проект, посвященный 50-летию победы сборной Англии на чемпионате мира 1966 года.

    В нем планируется использовать компьютерную графику с целью анализа действий игроков в финальном поединке мундиаля между Англией и Германией (4:2).

    Авторы программы намерены определить, был ли правомерно засчитан третий гол англичан в дополнительное время матча при счете 2:2.
    Напомним, что в том эпизоде форвард англичан Джеффри Херст мощно пробил в перекладину и от нее мяч отскочил в землю. Советский арбитр Тофик Бахрамов засчитал гол, несмотря на протесты немцев. В итоге, англичане в первый и единственный раз стали чемпионами мира.

    Источник: Skysports

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    24.12.2015 00:09
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450909230
    Советский арбитр Тофик Бахрамов был линейным, а гол засчитал арбитр в поле, которому Тофик просто покивал головой в ответ на вопрос, заданный на иностранном языке.
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    Майор Дзагоев
    1450988790
    Гол там был. все правильно. Даже на таком повторе это видно
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    ologreds
    1694996537
    numo452897
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