Англичане намерены доказать правомерность засчитывания гола в финале ЧМ-1966

Крупнейший английский спортивный телеканал Sky Sports в ближайшее время представит масштабный проект, посвященный 50-летию победы сборной Англии на чемпионате мира 1966 года.

В нем планируется использовать компьютерную графику с целью анализа действий игроков в финальном поединке мундиаля между Англией и Германией (4:2).

Авторы программы намерены определить, был ли правомерно засчитан третий гол англичан в дополнительное время матча при счете 2:2.

Напомним, что в том эпизоде форвард англичан Джеффри Херст мощно пробил в перекладину и от нее мяч отскочил в землю. Советский арбитр Тофик Бахрамов засчитал гол, несмотря на протесты немцев. В итоге, англичане в первый и единственный раз стали чемпионами мира.