«Интер» хочет купить Месси

Владелец «Интера« Эрик Тохир заявил, что его клуб может приобрести форварда «Барселоны« Лионеля Месси.

«Месси в «Интере»? Почему нет! Когда завершится его контракт с «Барселоной», то это будет отличный вариант. Мы строим сильную команду, которая под руководством Роберто Манчини сможет конкурировать с топ-клубами. Сейчас мы лидируем в чемпионате Италии. У нас голодная до побед команда. Мы намерены вернуть «Интер» в десятку лучших клубов мира. Наша команда этого заслуживает», – заявил Тохир.

Ранее бывший игрок «Интера» Хуан Себастьян Верон заявил, что Месси несколько лет был заинтересовал в переходе в миланский клуб. Стоит отметить, что контракт 28-летнего Месси с «Барселоной» действует до лета 2018 года.