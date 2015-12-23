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    «Интер» хочет купить Месси

    Владелец «Интера« Эрик Тохир заявил, что его клуб может приобрести форварда «Барселоны« Лионеля Месси.

    «Месси в «Интере»? Почему нет! Когда завершится его контракт с «Барселоной», то это будет отличный вариант. Мы строим сильную команду, которая под руководством Роберто Манчини сможет конкурировать с топ-клубами. Сейчас мы лидируем в чемпионате Италии. У нас голодная до побед команда. Мы намерены вернуть «Интер» в десятку лучших клубов мира. Наша команда этого заслуживает», – заявил Тохир.

    Ранее бывший игрок «Интера» Хуан Себастьян Верон заявил, что Месси несколько лет был заинтересовал в переходе в миланский клуб. Стоит отметить, что контракт 28-летнего Месси с «Барселоной» действует до лета 2018 года.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    23.12.2015 21:30
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    Комментарии (4)
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    калач
    1450901315
    40-летнего Месси развечто
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    калач
    1450901328
    или Тьяго Месси
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    HorroH
    1450910519
    да да, я тоже хочу 7-и комнатную квартиру в Москве у метро
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    ologreds
    1694996537
    numo452882
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