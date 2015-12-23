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    Отец Груйича: «Марко никуда не уходит из «Црвены Звезды»

    Отец полузащитника «Црвены Звезды« Марко Груйича Горан заявил, что его сын не покинет сербский клуб.

    «Руководство «Црвены Звезды» осталось без денег и они хотят поправить положение благодаря продаже Марко. Они постоянно оказывают на него давление и требуют согласиться на переход. Некоторые из его партнеров по команды уверены, что им выплатят задолженность по зарплате после продажи Груйича. Но мой сын никуда не уйдет, его паспорт у меня и он останется в «Црвене Звезде». Уверен, что через год его цена значительно вырастет. Я требую оставить моего парня в покое! У многих наших молодых игроков не получается сразу проявить себя за границей, я говорю про Тошича, Марковича, Льяича. Иванович и Видич перебрались в Англию уже опытными игроками, поэтому это другая история», – сказал Горан Груйич.

    Ранее сообщалось, что Груйич близок к переходу в «Ливерпуль«.

    Источник: «Блик»

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    23.12.2015 19:16
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