Константин Дзюба назначен исполнительным директором «Ростова»

Исполнительным директором «Ростова» был назначен Константин Дзюба.

«Летом этого года мне позвонил Курбан Бердыев и предложил приехать в донскую столицу, пообщаться с руководством клуба. Перед началом нового сезона клуб ставил задачи по дальнейшему развитию, планировалось вывести клуб на новый качественный уровень функционирования, соответствующий современным тенденциям. До недавнего времени я работал на договоре подряда, проводил текущий анализ положения дел в клубе. Проделав достаточно большой объем работы, я предложил руководству определенные инициативы. Видимо, мои предложения нашли поддержку и меня назначили на пост исполнительного директора «Ростова», - говорится на официальном сайте.