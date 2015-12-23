Михел: «Ни на одном стадионе в мире нет такой атмосферы, как на «Донбасс Арене»

Любош Михел, покинувший структуру донецкого «Шахтера», положительно отозвался об украинском клубе.

«Я не сжигаю мосты. Здесь остаются люди, которые стали для меня родными. «Шахтер» открыл мне дорогу в новую сферу деятельности. Я этого никогда не забуду и чувствую, что остался в долгу перед клубом. Поэтому всегда готов помочь каждому сотруднику в любое время дня и ночи.



Последние два года стали большим испытанием для всей большой футбольной семьи «Шахтера». Я хочу пожелать, чтобы как можно скорее команда вернулась в Донецк. Поверьте, ни на одном стадионе в мире нет такой атмосферы, как на «Донбасс Арене»! Она имеет свой дух, свою силу. Мне хочется верить, что «Шахтер» вернется домой и снова будет радовать своих настоящих фанов, для которых и была эта команда создана.

Болельщики – неотъемлемая часть футбола, ради которой игроки выкладываются на поле, ради которой выполняют свою работу функционеры. Я хочу сказать болельщикам «горняков»: Будьте с командой всегда! «Шахтер» играет для вас, он создан ради вас», – сказал Михел.