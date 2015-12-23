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    Симеоне требует полный контроль над трансферами «Челси»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне готов поработать в «Челси», который недавно покинул Жозе Моуринью, а до конца сезона будет возглавлять Гус Хиддинк. 45-летний аргентинский специалист выдвинул условие, при котором он готов возглавить лондонский клуб по окончании сезона. Он хочет получить полный контроль над трансферами и его работе не будет мешать технический директор «Челси» Майкл Эменало.

    Напомним, ранее стало известно, что в контракте Симеоне с мадридским клубом прописана крупная сумма отступных – 20 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.12.2015 12:01
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    Комментарии (6)
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    Schmitt
    1450861766
    лучший тренер
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    Schicko_008
    1450864417
    Тоже интересный вариант, конечно. Если Маур будет в МЮ, а Гвардиола в МС, то Симеоне в Челси это очень интересно. Плюс Клопп с Ливером... Будет на что посмотреть!)
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    Romio-xxx
    1450873399
    Рано на гуще еще гадать,может Гусь все оставшиеся матчи выиграет и продлит контракт,а так щас будут пол года каждый день Челси нового тренера сватать.
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    El_Chori
    1450874887
    Не над, Диего. не вывезешь
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    Nurbek Taraz
    1450875503
    Лучшие тренеры в апл
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    ologreds
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