Симеоне требует полный контроль над трансферами «Челси»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне готов поработать в «Челси», который недавно покинул Жозе Моуринью, а до конца сезона будет возглавлять Гус Хиддинк. 45-летний аргентинский специалист выдвинул условие, при котором он готов возглавить лондонский клуб по окончании сезона. Он хочет получить полный контроль над трансферами и его работе не будет мешать технический директор «Челси» Майкл Эменало.

Напомним, ранее стало известно, что в контракте Симеоне с мадридским клубом прописана крупная сумма отступных – 20 миллионов евро.