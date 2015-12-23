Анчелотти: «Полные стадионы в Германии обеспечивают особую атмосферу»

Карло Анчелотти, который подписал контракт с «Баварией» и возглавит эту команду по окончании сезона, отметил, что готов получить в Германии новый опыт.

«Это будет интересный опыт. Я рад тому, что смогу познакомиться с новой страной, где можно получить массу впечатлений. В последние годы больше всего удовольствия мне доставляло знакомство с новыми культурами, обычаями и традициями. В Германии точно будет интересно.

Особенно мне нравится атмосфера. Именно полные стадионы обеспечивают ее. Это завораживает меня больше всего», – заявил Анчелотти.