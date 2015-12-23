«Барселона» отдаст Бартру в аренду «Севилье»

Защитник «Барселоны» Марк Бартра в ближайшее время может сменить клубную прописку. В зимнее трансферное окно он может быть отдан в аренду «Севильи». До конца сезона 24-летний футболист будет играть на правах аренды, а после его завершения – «Севилья» сможет выкупить его трансфер. Известно, что и сам Бартра готов сменить клуб, так как его не устраивает отсутствие игровой практики. По оценке transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

Стоит отметить, что агентом футболиста является бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль.