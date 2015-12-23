Романцев: «С Аленичевым в очень хороших отношениях»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что полностью поддерживает Дмитрия Аленичева в его работе в столичном клубе.

«Видна ли рука Аленичева в игре «Спартака»? Конечно. Они начинают играть больше в думающий футбол, чем в бей-беги. Но это сложный процесс. Нужно время, тщательный подбор игроков. Какие-то позиции нужно укреплять не бегущими, а более умными игроками. Я, во всяком случае, так думаю.

Мы в очень хороших отношениях. Приезжаю в Тарасовку. Не так часто, правда. После неудачного матча, например. Не чему-то учить – просто поддержать психологически. Созваниваемся. Естественно, поздравляю с победами. Потому что у меня радость не меньше, чем у него. У нас хороший контакт. Кстати, и с Титовым, и с Ананко – тоже», – признался Романцев.

В текущем сезоне «Спартак» после 18 матчей располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.