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    Романцев: «С Аленичевым в очень хороших отношениях»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что полностью поддерживает Дмитрия Аленичева в его работе в столичном клубе.

    «Видна ли рука Аленичева в игре «Спартака»? Конечно. Они начинают играть больше в думающий футбол, чем в бей-беги. Но это сложный процесс. Нужно время, тщательный подбор игроков. Какие-то позиции нужно укреплять не бегущими, а более умными игроками. Я, во всяком случае, так думаю.

    Мы в очень хороших отношениях. Приезжаю в Тарасовку. Не так часто, правда. После неудачного матча, например. Не чему-то учить – просто поддержать психологически. Созваниваемся. Естественно, поздравляю с победами. Потому что у меня радость не меньше, чем у него. У нас хороший контакт. Кстати, и с Титовым, и с Ананко – тоже», – признался Романцев.

    В текущем сезоне «Спартак» после 18 матчей располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.12.2015 10:05
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    Комментарии (2)
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    El_Chori
    1450875018
    БЛеа, да верните уже Романцева! Единственный нормальный тренер для Спартака
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    ologreds
    1694996541
    numo452821
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