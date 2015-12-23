«Челси» рассматривает кандидатуру Манчини

До окончания сезона «Челси« будет возглавлять голландец Гус Хиддинк. При этом клуб продолжает прорабатывать варианты с постоянным наставником. Одним из вариантов является главный тренер «Интера« Роберто Манчини. После окончания текущего сезона англичане готовы предложить ему контракт с годовым окладом около 8,4 миллиона евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Манчини с «Интером» рассчитан до 2017 года. Руководство «Интера» предлагает специалисту новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2018 года.