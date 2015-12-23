Ляхов: «У Беленова нет уважительных причин для расторжения контракта с «Кубанью»

Для расторжения контракта вратаря Александра Беленова с «Кубанью» уважительных причин нет. К такому выводу пришла Палата по разрешению споров РФС, о чем сообщил ее председатель Константин Ляхов.

«По Беленову Палата не установила наличия уважительной причины для досрочного расторжения трудового договора. Рассмотрение дела Владислава Игнатьева отложено на 14 января 2016 года – истребованы дополнительные документы», – рассказал Ляхов.

Напомним, игроки «Кубани» Беленов, Игнатьев и Ткачев обратились в Палату с заявлениями о задержке заработной платы. В случае с Ткачевым РФС нашел уважительные причины для расторжения контракта и признал договор прекращенным.