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    Контракт Ткачева с «Кубанью» прекращен

    Контракт полузащитника «Кубани» Сергея Ткачева с краснодарским клубом прекращен. Такое решение приняла Палата по разрешению споров РФС по итогам рассмотрения заявления игрока.

    Напомним, Ткачев обратился в Палату из-за задолженностей по зарплате со стороны клуба. Эту причину в РФС посчитали уважительной для расторжения контракта, а сам договор признали прекращенным. Кроме того, «Кубань» должна выплатить Ткачеву компенсацию в связи с прекращением трудового договора, поскольку со стороны клуба имели место серьезные нарушения контракта.

    Также частично удовлетворено обращение вратаря «Кубани» Александра Беленова. Ему краснодарцы должны выплатить проценты за задержку заработной платы за три осенних месяца.

    Источник: РФС

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    22.12.2015 23:49
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    Комментарии (3)
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    zenitforever2015
    1450862641
    Надо срочно брать...
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    Саня 01
    1450863331
    Пусть проваливает и Беленовас собой забирает на..й !
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    ologreds
    1694996542
    numo452795
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