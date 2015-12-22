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    • Абрамович готов предложить Гвардиоле самую большую среди тренеров зарплату

    Абрамович готов предложить Гвардиоле самую большую среди тренеров зарплату

    Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет видеть Хосепа Гвардиолу главным тренером лондонцев в следующем сезоне и готов предложить испанцу отличные финансовые условия.

    Абрамович предлагает Гвардиоле самую высокую среди тренеров зарплату, а также значительные средства на осуществление трансферов. Сообщается, что нынешний наставник «Баварии» уже ознакомился с составом «Челси» и считает, что клубу нужны десять новых игроков.

    Напомним, будущее Гвардиолы связывают также с «Манчестер Сити», однако дополнительным аргументом в пользу «Челси» может стать мнение жены специалиста, которая предпочитает Лондон Манчестеру.

    Источник: Daily Mail

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    22.12.2015 21:24
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    Комментарии (5)
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    калач
    1450811788
    для Моура значит зажал зп
    Ответить
    Тони Монтана
    1450890798
    тупая курица. что она в лондоне забыла?
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1451140119
    на фиг он нужен
    Ответить
    Рулон Обоев
    1451141201
    А мы хотим видеть Романа Абрамовича за решеткой. Вот дилемма.
    Ответить
    ologreds
    1694996544
    numo452784
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