Абрамович готов предложить Гвардиоле самую большую среди тренеров зарплату

Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет видеть Хосепа Гвардиолу главным тренером лондонцев в следующем сезоне и готов предложить испанцу отличные финансовые условия.

Абрамович предлагает Гвардиоле самую высокую среди тренеров зарплату, а также значительные средства на осуществление трансферов. Сообщается, что нынешний наставник «Баварии» уже ознакомился с составом «Челси» и считает, что клубу нужны десять новых игроков.

Напомним, будущее Гвардиолы связывают также с «Манчестер Сити», однако дополнительным аргументом в пользу «Челси» может стать мнение жены специалиста, которая предпочитает Лондон Манчестеру.