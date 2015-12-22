Новосельцев: «Ростов» мог бы быть и на первом месте»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев прокомментировал турнирное положение команды после первой части чемпионата. Напомним, «Ростов» занимает вторую позицию, уступая три очка ЦСКА.

«Мы стараемся побеждать в каждой игре и сократить отрыв. Думаю, мы могли сыграть даже лучше и быть на первом месте. Конечно, хорошо было бы попасть в еврокубки. Мы стараемся, набрали хороший ход, надеюсь, в дальнейшем будем прогрессировать и побеждать», – сказал Новосельцев.

Также футболист поделился ожиданиями от второго круга РФПЛ.

«Первый круг и второй круг – разные этапы. В первом можно сыграть идеально, а второй провалить. Все зависит от нас, от того, как подготовимся ко второй части. У нас сильный тренер, и все игроки хотят чего-то достичь. Настрой – один из ключевых факторов успеха».