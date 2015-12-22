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    Новосельцев: «Ростов» мог бы быть и на первом месте»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев прокомментировал турнирное положение команды после первой части чемпионата. Напомним, «Ростов» занимает вторую позицию, уступая три очка ЦСКА.

    «Мы стараемся побеждать в каждой игре и сократить отрыв. Думаю, мы могли сыграть даже лучше и быть на первом месте. Конечно, хорошо было бы попасть в еврокубки. Мы стараемся, набрали хороший ход, надеюсь, в дальнейшем будем прогрессировать и побеждать», – сказал Новосельцев.

    Также футболист поделился ожиданиями от второго круга РФПЛ.

    «Первый круг и второй круг – разные этапы. В первом можно сыграть идеально, а второй провалить. Все зависит от нас, от того, как подготовимся ко второй части. У нас сильный тренер, и все игроки хотят чего-то достичь. Настрой – один из ключевых факторов успеха».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2015 21:11
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    Комментарии (4)
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    шеффилд таун
    1450810792
    Конечно будем первыми, если после зимы не разбежитесь.
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    Красный Ливерпуль
    1450819247
    Мог быть и на 8
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    ologreds
    1694996544
    numo452783
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