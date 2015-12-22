Тренер «Ростова»: «В клубе была критическая ситуация, все могло рухнуть»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, как наставнику ростовчан Курбану Бердыеву удалось справиться с критической ситуацией в клубе.

«У нас была критическая ситуация в клубе. Два-три раза все было буквально на тоненького. Все могло рухнуть. Но Курбан Бердыев нашел такие слова, после которых ребята пришли на тренировку, и про деньги мы больше не говорили. Договорились, что до зимы играем, а там кто решит уйти – сможет сделать это, а пока надо играть», – сказал Кафаров.

По словам тренера, финансовые трудности в итоге даже пошли на пользу.

«Та финансовая ситуация, которая у нас сложилась, наверное, сослужила нам неплохую службу. Ребята объединились, эта ситуация нас сплотила. Мы сели и между собой договорились: давайте не будем говорить о деньгах, и раз здесь собрались профессионалы, то давайте играть».