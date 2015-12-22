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    • Тренер «Ростова»: «В клубе была критическая ситуация, все могло рухнуть»

    Тренер «Ростова»: «В клубе была критическая ситуация, все могло рухнуть»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, как наставнику ростовчан Курбану Бердыеву удалось справиться с критической ситуацией в клубе.

    «У нас была критическая ситуация в клубе. Два-три раза все было буквально на тоненького. Все могло рухнуть. Но Курбан Бердыев нашел такие слова, после которых ребята пришли на тренировку, и про деньги мы больше не говорили. Договорились, что до зимы играем, а там кто решит уйти – сможет сделать это, а пока надо играть», – сказал Кафаров.

    По словам тренера, финансовые трудности в итоге даже пошли на пользу.

    «Та финансовая ситуация, которая у нас сложилась, наверное, сослужила нам неплохую службу. Ребята объединились, эта ситуация нас сплотила. Мы сели и между собой договорились: давайте не будем говорить о деньгах, и раз здесь собрались профессионалы, то давайте играть».

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2015 20:40
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    Комментарии (3)
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    AlexZen
    1450808785
    исправьте заголовок:Тренер «Рубина» замените на Тренер "Ростова"
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    Black Giz
    1450845908
    Самым мощным мотивационным фактором является ЗП. Ибо кушать хотца каждый день и не один раз. Так что ни один профессионал не будет долго играть за спасибо!
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    ologreds
    1694996544
    numo452780
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