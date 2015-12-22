«Барселона» и «Реал» интересуются Ярмоленко

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов «Барселоны» и «Реала».

Сообщается, что интерес каталонцев пока не привел к контактам с самим Ярмоленко или «Динамо», а «Реал» уже сделал конкретные шаги в сторону приобретения игрока. Представители мадридского клуба связывались с представителями украинца, и стороны обсуждали возможную сделку. Согласно этой информации, «Реал» готов заплатить за Ярмоленко 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Динамо» 15 матчей в УПЛ и отметился в этих играх восемью голами и семью результативными передачами. Также на его счету два забитых мяча в пяти играх Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 25 миллионов евро, а его контракт с «Динамо» истекает летом 2020 года.