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    • Анчелотти: «Моуринью не смог мотивировать игроков и поплатился за это»

    Анчелотти: «Моуринью не смог мотивировать игроков и поплатился за это»

    Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о причинах неудачных результатов «Челси» в нынешнем сезоне, которые в итоге привели к отставке наставника лондонцев Жозе Моуринью.

    «Когда все идет хорошо, то есть риск расслабиться, а когда все плохо, то, очевидно, теряется уверенность. Тренер должен поддерживать этот баланс, сохраняя необходимый уровень уверенности в те моменты, когда дела идут не очень хорошо. За это и заплатил Моуринью. В этом сезоне команда не стартовала, как в прошлом, когда хотела реабилитироваться за предыдущие неудачи. В этом году все произошло наоборот, и тренер расплатился отставкой за недостаток мотивации у игроков», – считает Анчелотти.

    Источник: Goal.com

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    22.12.2015 20:04
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