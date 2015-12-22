Анчелотти: «Моуринью не смог мотивировать игроков и поплатился за это»

Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о причинах неудачных результатов «Челси» в нынешнем сезоне, которые в итоге привели к отставке наставника лондонцев Жозе Моуринью.

«Когда все идет хорошо, то есть риск расслабиться, а когда все плохо, то, очевидно, теряется уверенность. Тренер должен поддерживать этот баланс, сохраняя необходимый уровень уверенности в те моменты, когда дела идут не очень хорошо. За это и заплатил Моуринью. В этом сезоне команда не стартовала, как в прошлом, когда хотела реабилитироваться за предыдущие неудачи. В этом году все произошло наоборот, и тренер расплатился отставкой за недостаток мотивации у игроков», – считает Анчелотти.