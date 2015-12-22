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    • Оздоев: «У меня есть прекрасная новость; думаю, поделюсь с вами потом»

    Оздоев: «У меня есть прекрасная новость; думаю, поделюсь с вами потом»

    Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев на своей странице в Twitter сделал запись о неком знаменательном событии в своей жизни, решив пока не раскрывать всех подробностей.

    «Не знаю, поделиться с вами или нет, друзья. Но у меня есть прекрасная новость, об этом я мечтал всю жизнь. Думаю, поделюсь потом», – написал Оздоев.

    Напомним, по словам своего агента, игрок входит в сферу интересов «Зенита» и «Спартака», а также трех зарубежных клубов – «Ливерпуля», «Шальке» и «Лиона». Сам Оздоев уже выразил желание испытать себя в одной из известных европейских команд.

    Источник: Twitter

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    22.12.2015 18:34
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    Комментарии (4)
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    Челнинец
    1450811934
    и это ЗЕНИТТТ))
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    GoldPlayFIFARus9
    1450812979
    Господи,пусть это будет не Зенит
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    narkozanos
    1450837330
    Ахахахаха,какой ливерпуль то?его там по частям в угол сложат же
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    ologreds
    1694996544
    numo452768
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