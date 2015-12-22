Оздоев: «У меня есть прекрасная новость; думаю, поделюсь с вами потом»

Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев на своей странице в Twitter сделал запись о неком знаменательном событии в своей жизни, решив пока не раскрывать всех подробностей.

«Не знаю, поделиться с вами или нет, друзья. Но у меня есть прекрасная новость, об этом я мечтал всю жизнь. Думаю, поделюсь потом», – написал Оздоев.

Напомним, по словам своего агента, игрок входит в сферу интересов «Зенита» и «Спартака», а также трех зарубежных клубов – «Ливерпуля», «Шальке» и «Лиона». Сам Оздоев уже выразил желание испытать себя в одной из известных европейских команд.