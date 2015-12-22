Булатов: «Мое будущее связано с «Арсеналом»

Наставник тульского «Арсенала» Виктор Булатов поделился планами после получения тренерской лицензии Pro.

«Получение категории Pro – важный момент в биографии. Лицензия дает право возглавлять команду РФПЛ, дает уверенность в завтрашнем дне. А свое будущее я связываю с Тулой», – отметил Булатов.

Напомним, специалист возглавил тульский клуб после ухода прежнего главного тренера Дмитрия Аленичева в «Спартак». По прошествии 24 туров «Арсенал» располагается на третьем месте в таблице с отставанием в 13 очков от лидера.