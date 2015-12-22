Президент «Урала»: «Никаких переговоров с «Динамо» по Сапете не ведем»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном переходе хавбека команды Александра Сапеты в «Динамо».

«Никаких переговоров с «Динамо» не было, никто не ведет переговоры. Продление контракта с Сапетой? У нас есть свои планы. Мы сами решим, продлевать контракт или нет», – заявил Иванов.

Напомним, что сегодня появились сведения о согласовании Сапетой условий личного контракта со столичным клубом. В составе уральской команды хавбек в текущем сезоне сыграл 19 поединков, в которых отметился четырьмя голами.