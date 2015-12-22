Моуринью и Хиддинк провели беседу за совместным завтраком

Экс-наставник «Челси» Жозе Моуринью позавтракал в компании с нового главного тренера «аристократов» Гуса Хиддинка. Португалец поделился с голландским специалистом информацией о нынешнем положении дел в команде.

Напомним, Моуринью покинул синих на прошлой неделе по решению руководства клуба. Бывший главный тренер сборной России будет возглавлять команду до завершения текущего сезона.

По итогам 17-ти туров АПЛ «Челси» набрал 18 очков и расположился на 15-й позиции в турнирной таблице. В стартовом поединке под руководством Хиддинка лондонцы одержали победу над «Сандерлендом» (3:1).