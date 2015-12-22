«Кубань» задолжала своим работникам почти 200 миллионов

«Кубань» задолжала 209-ти работникам клуба 198,4 миллиона рублей за четыре месяца. По информации Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), на сегодняшний день погашена задолженность по зарплате в размере 80-ти миллионов. Ранее гендиректор краснодарского клуба Валерий Стаценко заявлял, что с рядом футболистов желто-зеленые рассчитались, а полное погашение задолженности должно произойти до конца текущего года.

«В связи с прошедшей в ряде российских СМИ информацией о задержке зарплаты футболистам краснодарского футбольного клуба «Кубань», Роструд провел проверку в организации. В ходе контрольно-надзорных мероприятий факт задолженности подтвердился. Общий долг по оплате труда за 4 месяца перед 209 работниками клуба составил 198,4 млн. рублей. В настоящее время работодатель приступил к выплате денежных средств, сотрудникам клуба уже выплачено 80 млн. рублей. Погашение задолженности в полном объеме будет проходить под контролем территориального органа Роструда», – сообщается в заявлении пресс-службы Роструда.