«Реал» контактировал с представителями Ярмоленко

Испанское интернет-издание Sport.es утверждает, что мадридский “Реал» заинтересован в трансфере нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Сообщается, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес намерен обновить состав, а украинец – один из тех игроков, кто мог бы усилить атакующую линию команды. Представители «Реала» уже контактировали с представителями Ярмоленко, чтобы прозондировать почву вокруг возможного трансфера.

В Мадриде считают, что смогут приобрести Ярмоленко за 25 миллионов евро, однако пытаются снизить цену.