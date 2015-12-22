Семин: «У футболистов «Анжи» скромные контракты»

Бывший главный тренер «Анжи« Юрий Семин рассказал о роли владельца команды Сулеймана Керимова в жизни клуба.

– Лично с Сулейманом Керимовым общались?

– Общались. Но система в «Анжи» выстроена так, что необходимости в ежедневном участии Керимова в жизни клуба нет. Он находится над всеми процессами. У него достаточно своих проблем.

– Не охладел он к «Анжи»?

– Мне сложно за него говорить, но думаю, что к футболу Керимов не охладел. Именно он содержит «Анжи». Если вдруг его не будет, то кто возьмет команду? А он финансирует и инфраструктуру, которая у «Анжи» хорошая, и детский футбол. Да, бюджет уже не тот. Но и время другое. Организация клуба осталась на хорошем уровне.

– В «Анжи» осталось немало людей, заставших золотые времена...

– Организация дела осталась на высшем уровне! У футболистов нет никаких проблем. Ни с перелетами, ни с получением заработной платы, что сегодня немаловажно. Суммы контрактов, конечно, не такие, как были у Это'О и прочих звезд, но так сейчас и игроки другого уровня. Зато есть стабильность. Во многих командах из нижней половины таблицы деньги получают только по праздникам. Так что не правы те, кто говорит, что футболисты в России купаются в золоте. Клубы первой шестерки – да, в полном порядке, а вот дальше... Дальше мы не выдерживаем конкуренции ни с одной из серьезных зарубежных лиг. Ни с французской, ни даже, думаю, бельгийской. И суммы контрактов у нас скромные, в том числе в «Анжи», а у остальных клубов еще и перебои с выплатами постоянные.