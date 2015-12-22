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    Венгер: «Санчес вернется в строй не раньше 10 января»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о сроках возвращения в строй после травмы нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец получил повреждение 29 ноября в выездном матче с «Норвичем» (1:1) и до сих пор на поле не появлялся.

    «У Санчеса случился небольшой рецидив травмы на тренировке два дня назад.Мы ожидаем, что он вернется в строй не раньше 10 января», – сказал Венгер.

    Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Саутгемптоном», «Бормутом» и «Ньюкаслом» в АПЛ и встречу на Кубок Англии с «Сандерлендом».

    Источник: Twitter

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    22.12.2015 06:24
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    Комментарии (2)
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    LMI
    1450762902
    Ну пускай лечится и набирается сил. Думаю самое страшное мы прошли вчера, и прошли успешно. Если в таком же духе сыграем и в упомянутых 3 матчах, то надеюсь помощь Алексиса не будет столь критично нужной
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    ologreds
    1694996548
    numo452713
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