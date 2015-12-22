Венгер: «Санчес вернется в строй не раньше 10 января»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о сроках возвращения в строй после травмы нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец получил повреждение 29 ноября в выездном матче с «Норвичем» (1:1) и до сих пор на поле не появлялся.

«У Санчеса случился небольшой рецидив травмы на тренировке два дня назад.Мы ожидаем, что он вернется в строй не раньше 10 января», – сказал Венгер.

Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Саутгемптоном», «Бормутом» и «Ньюкаслом» в АПЛ и встречу на Кубок Англии с «Сандерлендом».