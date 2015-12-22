Венгер: «Пребывание вверху таблицы придает нам уверенности, в команде есть жизнь»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

«Игра была очень интенсивной, обе команды отдавали все силы. Мы постоянно угрожали воротам соперника, забили два отличных гола в первом тайме, но после ответного гола положение стало шатким. Мы понимали, какой важной будет эта игра. Тео Уолкотт забил фантастический гол, который удивил Джо Харта и направил нас в нужное русло. Оливье Жиру каждый раз оказывает влияние на исход матчей. Мы упустили несколько моментов – вот что делает страх. Когда ты видишь, что на поле выходят Вильфрид Бони и Хесус Навас, ты понимаешь, что игра может измениться», – говорит Венгер.

Наставник оценил гол, который забил Яя Туре.

«Туре я знаю с того времени, когда ему было 15 лет, и он всегда мог играть на любой позиции. Он забил множество поздних мячей, но сегодняшний гол – просто исключительный».

Кроме того, Венгер высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство.

«Слишком рано говорить о титуле, но мы находимся вверху таблицы, и это придает нам уверенности. Я верю, что у нас есть сильный командный дух, в команде есть жизнь».

Также наставник «Арсенала» сообщил, что Алексис Санчес не вернется в строй примерно до 10 января.