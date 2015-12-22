Туре: «Мы можем догнать лидеров»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал поражение в матче 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

«В концовке нам не хватило удачи. У нас была пара шансов, и жаль, что мы ими не воспользовались. «Арсенал» очень быстро контратаковал, с этим тяжело было справляться. Мы играли очень хорошо, в матчах с «Арсеналом» непросто контролировать игру. Они воспользовались своими шансами, Тео Уолкотт забил отличный гол. Но чемпионат еще не закончен. Пару лет назад мы продемонстрировали, что можем догнать лидеров и выиграть лигу. Когда все наши игроки поправятся, мы снова будем в деле», – говорит Туре.