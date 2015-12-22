Озил: «Мы можем выиграть чемпионат»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился впечатлениями после победы в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». В этой игре Озил сделал две голевые передачи.

«У нас было много трудных матчей, но мы счастливы, что побеждаем. Вся команда счастлива, и я тоже счастлив. Я рад быть полезным команде, вы сами видели это во время игры. Сегодня снова была важная игра, и я старался сделать все возможное. Мы верим в себя. Мы можем выиграть чемпионат, если будем играть на своем уровне. На протяжении всего сезона мы будем отдавать все силы», – сказал Озил.