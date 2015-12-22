АПЛ. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и закрепился на второй позиции

В матче 17-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл своего прямого конкурента «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Важные три очка лондонцам принесли голы Тео Уолкотта и Оливье Жиру, забитые в первом тайме. В концовке встречи единственный ответный мяч забил Яя Туре.

Таким образом, «Арсенал» отстает от лидирующего «Лестера» на два очка и опережает оставшийся третьим «Манчестер Сити» на четыре балла.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 2:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Уолкотт, 33; 2:0 – Жиру, 45; 2:1 – Туре, 82

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