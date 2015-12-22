Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и закрепился на второй позиции

    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и закрепился на второй позиции

    В матче 17-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл своего прямого конкурента «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Важные три очка лондонцам принесли голы Тео Уолкотта и Оливье Жиру, забитые в первом тайме. В концовке встречи единственный ответный мяч забил Яя Туре.

    Таким образом, «Арсенал» отстает от лидирующего «Лестера» на два очка и опережает оставшийся третьим «Манчестер Сити» на четыре балла.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Арсенал – Манчестер Сити – 2:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 33; 2:0 – Жиру, 45; 2:1 – Туре, 82

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2015 00:52
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    KryptoN
    1450736644
    Пацаны мощно выложились! Жаль, что Чех насухо не отстоял. Тащил, как надо, позицию грамотно выбирал, но стоит отдать должное Туре, хорошую банку заложил.
    Ответить
    bringing
    1450753237
    Продолжайте так дальше
    Ответить
    шеффилд таун
    1450772841
    Голы красивые.Бай-Бай Пилигрини.
    Ответить
    Arsenal-2006
    1450849912
    вперед чемпион 90хх ))))
    Ответить
    ologreds
    1694996548
    numo452705
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+