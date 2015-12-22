Лоськов: «Пошел бы в помощники к любому из своих бывших тренеров, кроме Ребера»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о том, что получил тренерскую категорию А и ищет работу.
– В футбол планируете возвращаться?
– Хотелось бы. Получил тренерскую категорию А, готов работать.
– Предложения были?
– Поступали. В том числе из Премьер-лиги. От кого, нет смысла говорить. Но было бы интересно, конечно, поучиться у специалистов масштаба Слуцкого или Бердыева.
– Из бывших тренеров к кому пошли бы в помощники?
– Ко всем.
– И к Славену Биличу?
– Да.
– И к Юргену Реберу?
– Вот этого я упустил. К Реберу не пошел бы, – говорит Лоськов.