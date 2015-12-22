Лоськов: «Пошел бы в помощники к любому из своих бывших тренеров, кроме Ребера»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о том, что получил тренерскую категорию А и ищет работу.

– В футбол планируете возвращаться?

– Хотелось бы. Получил тренерскую категорию А, готов работать.

– Предложения были?

– Поступали. В том числе из Премьер-лиги. От кого, нет смысла говорить. Но было бы интересно, конечно, поучиться у специалистов масштаба Слуцкого или Бердыева.

– Из бывших тренеров к кому пошли бы в помощники?

– Ко всем.

– И к Славену Биличу?

– Да.

– И к Юргену Реберу?

– Вот этого я упустил. К Реберу не пошел бы, – говорит Лоськов.