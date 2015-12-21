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    • Джанаев: «Акинфеев – талант от бога и голкипер европейского класса»

    Джанаев: «Акинфеев – талант от бога и голкипер европейского класса»

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева, а также высказал свое мнение о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    «Для Бердыева нет мелочей. Он все очень понятно, доступно объясняет. Каждый игрок досконально знает, что от него требуется на поле. Он создал прекрасную атмосферу в команде. Ребята бьются в каждом матче не только за себя, но и, конечно, за Бердыева», – сказал Джанаев.

    Футболист считает, что у Акинфеева почти нет слабых мест.

    «Мы с Игорем тренировались вместе еще в спортивной школе. Уже в детстве было видно, что он – талант от бога. Вратарь практически без слабых мест. Главное – он читает игру. Такое качество натренировать нереально. Конечно, это голкипер европейского класса. Потому и играет с 16 лет на столь высоком уровне».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 23:50
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    Комментарии (3)
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    bringing
    1450753345
    Что?
    Ответить
    Yellow 91
    1450754201
    Чтоооо??? Та он ни чем не лучше фили, ему гол от кореи не заюудут! И еще несколько подобных
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    ologreds
    1694996550
    numo452700
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