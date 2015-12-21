Джанаев: «Акинфеев – талант от бога и голкипер европейского класса»

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева, а также высказал свое мнение о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Для Бердыева нет мелочей. Он все очень понятно, доступно объясняет. Каждый игрок досконально знает, что от него требуется на поле. Он создал прекрасную атмосферу в команде. Ребята бьются в каждом матче не только за себя, но и, конечно, за Бердыева», – сказал Джанаев.

Футболист считает, что у Акинфеева почти нет слабых мест.

«Мы с Игорем тренировались вместе еще в спортивной школе. Уже в детстве было видно, что он – талант от бога. Вратарь практически без слабых мест. Главное – он читает игру. Такое качество натренировать нереально. Конечно, это голкипер европейского класса. Потому и играет с 16 лет на столь высоком уровне».