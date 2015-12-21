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    • Каррагер: «Назначение Моуринью станет для «МЮ» отказом от клубных принципов»

    Каррагер: «Назначение Моуринью станет для «МЮ» отказом от клубных принципов»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Сравнивая традиции «Манчестер Юнайтед» с тренерскими качествами Моуринью, я не думаю, что он – идеальный тренер для этого клуба. Моуринью не развивает молодых игроков, не продвигает их в состав, не прививает быстрый и атакующий футбол. Если «МЮ» выберет Моуринью, то это будет означать, что они боятся. «Манчестер Сити» может подписать контракт с Гвардиолой, и у «МЮ» возникнет ощущение, что они отстают. Тогда они могут отказаться от принципов клуба ради трофеев», – сказал Каррагер.

    Источник: Skysports

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    21.12.2015 23:25
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    Комментарии (5)
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    Asbjorn
    1450729987
    Ради трофеев, которых с моуром они не завоюют
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450754208
    значит оставляйте ван гала
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450754236
    и седити на 5 месте
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    ologreds
    1694996550
    numo452698
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