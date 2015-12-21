Каррагер: «Назначение Моуринью станет для «МЮ» отказом от клубных принципов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Сравнивая традиции «Манчестер Юнайтед» с тренерскими качествами Моуринью, я не думаю, что он – идеальный тренер для этого клуба. Моуринью не развивает молодых игроков, не продвигает их в состав, не прививает быстрый и атакующий футбол. Если «МЮ» выберет Моуринью, то это будет означать, что они боятся. «Манчестер Сити» может подписать контракт с Гвардиолой, и у «МЮ» возникнет ощущение, что они отстают. Тогда они могут отказаться от принципов клуба ради трофеев», – сказал Каррагер.