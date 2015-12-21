Педро: «Фабрегасу было тяжело слышать свист в свой адрес»

Нападающий «Челси» Педро поддержал своего одноклубника Сеска Фабрегаса, который был освистан болельщиками лондонцев во время матча 17-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1).

«Фабрегасу было тяжело слышать свист в свой адрес, но он справился с давлением, потому что он силен психологически. Он – превосходный футболист и обладает характером победителя. Такие игроки нужны «Челси». Я могу понять разочарование болельщиков, учитывая наше положение в турнирной таблице. Моуринью – отличный тренер, но сложившаяся ситуация тяжела для нас всех», – приводит слова Педро Evening Standart.

Напомним, ранее сообщалось, что Фабрегас был в числе игроков, которые настояли на отставке Жозе Моуринью.