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    • Бекхэм: «Если через пару лет Ибрагимович еще будет играть, то я куплю его»

    Бекхэм: «Если через пару лет Ибрагимович еще будет играть, то я куплю его»

    Владелец клуба из Майами Дэвид Бекхэм заявил, что попробует приобрести нападающего «ПСЖ» Златана Ирагимовича, если тот еще будет играть, когда клуб англичанина получит возможность выступать в МЛС

    «Златан импонирует мне и как футболист, и как человек. Я не видел, чтобы хоть кто-нибудь относился к тренировкам и матчам столь же серьезно, как он. Когда я переходил в «ПСЖ», то знал, что он очень талантлив, но не подозревал, насколько он трудолюбив. Он – прирожденный победитель, я – его фанат. Мы получили разрешение на возведение стадиона, и строительство должно занять два-три года. Если Златан тогда еще будет играть, то я обязательно куплю его», – говорит Бекхэм.

    Источник: ESPN

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    21.12.2015 21:00
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    Комментарии (3)
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    Kuban23
    1450722848
    Бек красавец) удачи
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    Schicko_008
    1450729479
    Ибра сам купит клуб Бэкса и самого Бэкса к тому времени!)
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    ologreds
    1694996550
    numo452686
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