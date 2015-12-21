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    • Иванович: «Главная задача Хиддинка – стабилизировать «Челси»

    Иванович: «Главная задача Хиддинка – стабилизировать «Челси»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Гуса Хиддинка.

    «Я уже работал под его руководством, и именно он дал мне шанс в «Челси». Я до сих пор считаю себя в долгу перед ним и благодарен ему. Хиддинк – один из наиболее опытных тренеров в мире, работавший и добивавшийся успеха во многих странах. Сейчас его главная задача – стабилизировать «Челси». Не тренер выходит на поле – только игроки. Мы должны начать побеждать как можно быстрее, чтобы это стало привычкой», – говорит Иванович.

    Источник: Voetbal International

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    21.12.2015 20:33
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