Иванович: «Главная задача Хиддинка – стабилизировать «Челси»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Гуса Хиддинка.

«Я уже работал под его руководством, и именно он дал мне шанс в «Челси». Я до сих пор считаю себя в долгу перед ним и благодарен ему. Хиддинк – один из наиболее опытных тренеров в мире, работавший и добивавшийся успеха во многих странах. Сейчас его главная задача – стабилизировать «Челси». Не тренер выходит на поле – только игроки. Мы должны начать побеждать как можно быстрее, чтобы это стало привычкой», – говорит Иванович.