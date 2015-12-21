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    Венгер: «Зимой в «Арсенале» точно появятся новые игроки»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заверил, что в зимнее трансферное окно клуб усилит свой состав новыми футболистами.

    «Мы ждем предложений, потому что собираемся продать нескольких игроков. Однако более важным сейчас является вопрос покупки, ведь нам нужно усилить некоторые позиции. Никто не знает будущего, но наши успехи в Лиге чемпионов и в АПЛ будут зависеть от физической формы. Эта проблема преследует нас не первый сезон. Можно с полной уверенностью сказать, что в январе мы приобретем пару новых игроков», – приводит слова Венгера beIN Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2015 19:34
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    Комментарии (2)
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    Gurpark
    1450721441
    Очень надеемся. С нынешним состоянием далеко не уедете. Очень хочется видеть в составе хорошего ЦН и опорника.
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    ologreds
    1694996550
    numo452679
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